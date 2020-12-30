"Локомотив" определился с местом проведения зимнего сбора
"Локомотив" назвал место проведение зимнего сбора.
Как сообщает сайт клуба, 14 января команду ожидает прохождение медобследования перед началом сбора в Марбелье, который продлится до 15 февраля.
За это время московский клуб планирует провести несколько товарищеских матчей.
"Локомотив" возобновит сезон 20 или 21 февраля матчем с "Тамбовом" в рамке Кубка России.
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