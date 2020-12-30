Мертезакер помогает "Арсеналу" в переговорах по трансферу защитника "Герты"

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Мертезакер помогает "Арсеналу" в переговорах по трансферу защитника "Герты"

Защитник "Герты" Омар Рекик может перебраться в "Арсенал".

По сведениям Goal.com, в переговорах по трансферу 19-летнего игрока принимает участие руководитель академии "канониров" Пер Мертезакер.

Соглашение Рекика с клубом истекает летом 2021 года. Отмечается, что его трансфер может обойтись "Арсеналу" в 600 тысяч евро.

В этом сезоне Рекик провел 8 игр, забил один гол и отдал один ассист.

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