"Прошу прощения, что подвел": Экс-игрок ЦСКА Хонда покинул "Ботафого"

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"Прошу прощения, что подвел": Экс-игрок ЦСКА Хонда покинул "Ботафого"

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда принял решение покинуть "Ботафого".

"Хочу вам кое-что сказать. Я ухожу из "Ботафого". Принимаю вашу критику и осознаю ответственность за результат, который не смог принести клубу. Я не оправдываюсь и прошу прощения, что подвел вас", - прокомментировал свой уход японец.

За время выступления в "Ботафого" Хонда успел провести 27 игр, в которых забил три гола.

На данный момент клуб занимает в чемпионате Бразилии 19-е место.

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