"Прошу прощения, что подвел": Экс-игрок ЦСКА Хонда покинул "Ботафого"
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда принял решение покинуть "Ботафого".
"Хочу вам кое-что сказать. Я ухожу из "Ботафого". Принимаю вашу критику и осознаю ответственность за результат, который не смог принести клубу. Я не оправдываюсь и прошу прощения, что подвел вас", - прокомментировал свой уход японец.
За время выступления в "Ботафого" Хонда успел провести 27 игр, в которых забил три гола.
На данный момент клуб занимает в чемпионате Бразилии 19-е место.
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|Фламенго
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|38
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|3
|Палмейрас
|38
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|4
|Гремио
|38
|65
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|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
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|Сан-Паулу
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|Интернасьонал
|38
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|Коринтианс
|38
|56
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|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
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|Байя
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|Васко да Гама
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|Атлетико Минейро
|38
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|Флуминенсе
|38
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|Ботафого
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|Сеара
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|Крузейро
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|КСА
|38
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|Аваи
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