"Хетафе" не может забить "Атлетико" в рамках чемпионата на протяжении 9 лет

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"Хетафе" не может забить "Атлетико" в рамках чемпионата на протяжении 9 лет

"Атлетико" обыграл "Хетафе" (1:0) в рамках 16-го тура испанской Примеры.

По сведениям Opta, "Хетафе" не может поразить ворота "Атлетико" в 18 матчах кряду. После того, как Диего Симеоне возглавил "матрасников", "Хетафе" не смог забить ни одного гола в очной встрече.

Отмечается, что эта серия длится на протяжении 9 лет. Общий счет 18 матчей - 34:0.

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