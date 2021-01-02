Гвардиола просит "Манчестер Сити" подписать Азара

Вингер "Реала" Эден Азар попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

По сведениям Express, инициатором трансфера является наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, который хочет видеть в своей команде бельгийский дуэт Азара с Кевином Де Брюйне.

Отмечается, что на данный момент "Реал" не планирует расставаться с Азаром. Однако не исключено, что "сливочные" могут продать игрока, так как в их планах есть дорогостоящие покупки в лице Эрлинга Холанда, Эдуарда Камавинга и Килиана Мбаппе.

В этом сезоне Азар из-за травм провел всего 7 матчей и отметился двумя голами.

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