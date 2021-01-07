"Арсенал" объявил о переходе Рекика

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"Арсенал" объявил о переходе Рекика

Центральный защитник "Герты" Омар Рекик стал игроком "Арсенала".

Условия сделки не разглашаются, однако известно, что 19-летний тунисец будет выступать за "Арсенал" U23.

Отметим, что до "Герты" Рекик прошел через системы "Марселя", ПСВ, "Манчестер Сити" и "Фейеноорда".

В текущем сезоне на счету Рекика один гол и один ассист в 8 матчах.

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