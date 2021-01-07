"Реал" и Ла Лига поздравили Азара с юбилеем

Ла Лига и "Реал" поздравили вингера "сливочных" Эдена Азара с 30-летием.

В своем твиттере Ла Лига пожелала бельгийцу, чтобы исполнилось все, о чем он мечтает в "Реале".

"Реал" приобрел Азара летом 2019 года за 100 миллионов евро. За это время он провел 30 игр, забил три гола и отдал семь ассистов.

В составе "сливочных" Азар выигрывал Примеру и Суперкубок Испании.

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