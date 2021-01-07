"Зенит" назвал дортмундской "Боруссии" стоимость Азмуна

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"Зенит" назвал дортмундской "Боруссии" стоимость Азмуна

Форвард "Зенита" Сердар Азмун попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

По сведениям Todomercadoweb, питерский клуб готов расстаться с 26-летним футболистом за 20 миллионов евро.

Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

В этом сезоне на счету Азмуна 11 голов и два ассиста в 20 играх. После 19 туров Азмун вместе с Дзюбой возглавляют бомбардирскую гонку РПЛ.

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