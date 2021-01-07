Футболистов в Англии призвали не обниматься при праздновании голов

Теги аплкоронавирус

Футболистов в Англии призвали не обниматься при праздновании голов

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) сделала обращение ко всем футболистам Англии на фоне роста случаев заражения коронавирусом.

По сведениям The Times, игрокам было направлено письмо, в котором их просят следовать требованиям антикоронавирусного протокола. Кроме того, футболистов призвали перестать обниматься во время празднования забитых голов.

Напомним, что вспышки коронавируса были выявлены в "Астон Вилле", "Манчестер Сити" и "Фулхэме". Несколько матчей с участием этих команд были перенесены на неопределенный срок.

Читайте также: В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси

"Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов