Футболистов в Англии призвали не обниматься при праздновании голов

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) сделала обращение ко всем футболистам Англии на фоне роста случаев заражения коронавирусом.

По сведениям The Times, игрокам было направлено письмо, в котором их просят следовать требованиям антикоронавирусного протокола. Кроме того, футболистов призвали перестать обниматься во время празднования забитых голов.

Напомним, что вспышки коронавируса были выявлены в "Астон Вилле", "Манчестер Сити" и "Фулхэме". Несколько матчей с участием этих команд были перенесены на неопределенный срок.

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