Футболистов в Англии призвали не обниматься при праздновании голов
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) сделала обращение ко всем футболистам Англии на фоне роста случаев заражения коронавирусом.
По сведениям The Times, игрокам было направлено письмо, в котором их просят следовать требованиям антикоронавирусного протокола. Кроме того, футболистов призвали перестать обниматься во время празднования забитых голов.
Напомним, что вспышки коронавируса были выявлены в "Астон Вилле", "Манчестер Сити" и "Фулхэме". Несколько матчей с участием этих команд были перенесены на неопределенный срок.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18