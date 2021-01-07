"Атлетико" надеется сохранить Симеоне

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"Атлетико" надеется сохранить Симеоне

Руководство "Атлетико" выражает уверенность, что наставник Диего Симеоне не покинет клуб.

Как сообщает Marca, в мадридском клубе надеются, что аргентинский специалист продлит контракт, который истекает летом 2022 года.

Симеоне тренирует "матрасников" с декабря 2011 года. Под его руководством клуб завоевал семь трофеев.

В этом сезоне "Атлетико" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.

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