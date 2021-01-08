Азар высказался о своей травматичности

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Азар высказался о своей травматичности

Вингер "Реала" Эден Азар не исключает, что в ближайшие годы может завершить карьеру.

"Посмотрим, оставит ли тело меня в покое. Если травмы будут продолжаться, я не буду играть до 35 лет", - приводит слова Азара Marca.

Отметим, что контракт 30-летнего бельгийца с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне из-за травм Азар принял участие всего в восьми играх.

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