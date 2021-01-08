Тренер "Фенербахче" ответил на вопрос о возможном переходе Озила

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Тренер "Фенербахче" ответил на вопрос о возможном переходе Озила

Наставник "Фенербахче" Эрол Булут высказался о возможном трансфере хавбека "Арсенала" Месута Озила.

"Ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни. О нем много разговоров. Однако я не могу ничего сказать, пока переход не состоится", - приводит слова Булута Goal.com.

Отметим, что Озил не появлялся на поле с марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что Озил подпишет с "Фенербахче" контракт на три года с зарплатой 5 миллионов евро за сезон.

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