"Валенсия", "Кадис" и "Эйбар" пробились в следующий раунд Кубка Испании
Представляем результаты матчей 2-го раунда Кубка Испании.
"Еклано" - "Валенсия" 1:4
Голы: Ли Кан Ин, 7 - 0:1, Рачич, 9 - 0:2, Собрино, 34 - 0:3, Oca, 46 - 1:3, Тьерри Коррейя, 53 - 1:4
"Валенсия": Риверо, Тьерри Коррейя, Сибилье, Тони Лато (Гайя, 76), Мангаля, Куандреди (Солер, 82), Рачич (Эскердо, 61), Ли Кан Ин (Джейсон, 61), Гедеш, Вальехо, Собрино.
"Понтеведра" - "Кадис" 0:0, по пенальти - 4:5
"Лас Росас" - "Эйбар" 3:4
Голы: Муто, 14 - 0:1, Кике Гонсалес, 18 - 0:2, Леон, 69 - 0:3, Лосада, 73 - 1:3, Рамос, 76 - 2:3, Аугусто Галван, 79 - 3:3, Энрик, 108 - 3:4
"Эйбар": Йоэль Родригес, Арбилья (Рафа Соареш, 74), Бургос, Куберо, Родригес (Хиль, 100), Ресио (Энрик, 105), Леон (Инуи, 85), Альварес, Кондзер (Экспосито, 85), Кике Гонсалес, Муто (Олабе, 74).
"Алькояно" - "Уэска" 2:1
Голы: Мурад, 16 - 1:0, Сеоане, 38 - 1:1, Мольто, 85 - 2:1
"Уэска": Фернандес, Сильва, Педро Лопес (Феррейро, 64), Пулидо, Луизинью, Думбия (Хуан Карлос, 64), Сеоане, Серхио Гомес, Вальдеррама (Нвакали, 64), Дани Эскриче, Окадзаки.
"Жирона" - "Луго" 2:1
"Аморебьета" - "Спортинг Хихон" 0:1
"Пенья Депортива" - "Сабадель" 0:0, по пенальти - 2:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14