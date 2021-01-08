"Валенсия", "Кадис" и "Эйбар" пробились в следующий раунд Кубка Испании

Теги валенсиякадисэйбаруэска

"Валенсия", "Кадис" и "Эйбар" пробились в следующий раунд Кубка Испании

Представляем результаты матчей 2-го раунда Кубка Испании.

"Еклано" - "Валенсия" 1:4

Голы: Ли Кан Ин, 7 - 0:1, Рачич, 9 - 0:2, Собрино, 34 - 0:3, Oca, 46 - 1:3, Тьерри Коррейя, 53 - 1:4

"Валенсия": Риверо, Тьерри Коррейя, Сибилье, Тони Лато (Гайя, 76), Мангаля, Куандреди (Солер, 82), Рачич (Эскердо, 61), Ли Кан Ин (Джейсон, 61), Гедеш, Вальехо, Собрино.


"Понтеведра" - "Кадис" 0:0, по пенальти - 4:5


"Лас Росас" - "Эйбар" 3:4

Голы: Муто, 14 - 0:1, Кике Гонсалес, 18 - 0:2, Леон, 69 - 0:3, Лосада, 73 - 1:3, Рамос, 76 - 2:3, Аугусто Галван, 79 - 3:3, Энрик, 108 - 3:4

"Эйбар": Йоэль Родригес, Арбилья (Рафа Соареш, 74), Бургос, Куберо, Родригес (Хиль, 100), Ресио (Энрик, 105), Леон (Инуи, 85), Альварес, Кондзер (Экспосито, 85), Кике Гонсалес, Муто (Олабе, 74).


"Алькояно" - "Уэска" 2:1

Голы: Мурад, 16 - 1:0, Сеоане, 38 - 1:1, Мольто, 85 - 2:1

"Уэска": Фернандес, Сильва, Педро Лопес (Феррейро, 64), Пулидо, Луизинью, Думбия (Хуан Карлос, 64), Сеоане, Серхио Гомес, Вальдеррама (Нвакали, 64), Дани Эскриче, Окадзаки.


"Жирона" - "Луго" 2:1

"Аморебьета" - "Спортинг Хихон" 0:1

"Пенья Депортива" - "Сабадель" 0:0, по пенальти - 2:0    

Читайте также: "Атлетико" вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу 3-го дивизиона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 января

Главные новости дня: 7 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов