Главные новости дня: 7 января

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Главные новости дня: 7 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 января.

"Зенит" попал в топ-50 лучших европейских клубов по версии Euroclubindex.

Клуб Дэвида Бекхэма уволил главного тренера.

"Арсенал" объявил о переходе Омара Рекика.

Криштиану Роналду - лучший пенальтист 2020 года в топ-5 лигах.

Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже.

Диего Симеоне может возглавить сборную Аргентины.

"Зенит" назвал дортмундской "Боруссии" стоимость Сердара Азмуна.

Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль".

"Ахмат" хочет выкупить двух игроков "Спартака".

Тульский "Арсенал" готов избавиться от Комбарова и еще нескольких игроков.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси

"Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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