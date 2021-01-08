Главные новости дня: 7 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 января.
"Зенит" попал в топ-50 лучших европейских клубов по версии Euroclubindex.
Клуб Дэвида Бекхэма уволил главного тренера.
"Арсенал" объявил о переходе Омара Рекика.
Криштиану Роналду - лучший пенальтист 2020 года в топ-5 лигах.
Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже.
Диего Симеоне может возглавить сборную Аргентины.
"Зенит" назвал дортмундской "Боруссии" стоимость Сердара Азмуна.
Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль".
"Ахмат" хочет выкупить двух игроков "Спартака".
Тульский "Арсенал" готов избавиться от Комбарова и еще нескольких игроков.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Фелиш - самый дорогой футболист Ла Лиги. Месси - третий
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Роналду - лучший пенальтист 2020 года в топ-5 лигах
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"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере молодого таланта за 21 миллион евро
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Российский клуб предложил 10 миллионов долларов за мексиканца Монтеса
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Матч "Осасуна" - "Реал" находится под угрозой срыва
Лента новостей
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Главные новости дня: 7 января
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"Валенсия", "Кадис" и "Эйбар" пробились в следующий раунд Кубка Испании
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Тренер "Фенербахче" ответил на вопрос о возможном переходе Озила
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"Бавария" нацелилась на защитника "Рединга"
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Почеттино оценил игру Мбаппе
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Шмейхель - лучший футболист года в Дании
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Азар высказался о своей травматичности
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"Ливерпуль" не может договориться с Вейналдумом о новом контракте
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Директор ФНЛ назвал самого сильного форварда в России
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"Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси
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Азар выступает против ВАР
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Почеттино и Леонардо обсудят зимние трансферы ПСЖ
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"Бавария" определила позиции, требующие усиления летом
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Азар рассказал, что он хотел бы взять от Месси, Роналду и Зидана
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"Атлетико" надеется сохранить Симеоне
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Футболистов в Англии призвали не обниматься при праздновании голов
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Бензема высказался о суде по делу о шантаже Вальбуэна
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"Тоттенхэм" может продлить аренду Бэйла
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Зидан может пропустить матч с "Осасуной"
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Фелиш - самый дорогой футболист Ла Лиги. Месси - третий
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18