Главные новости дня: 7 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 7 января.

"Зенит" попал в топ-50 лучших европейских клубов по версии Euroclubindex.

Клуб Дэвида Бекхэма уволил главного тренера.

"Арсенал" объявил о переходе Омара Рекика.

Криштиану Роналду - лучший пенальтист 2020 года в топ-5 лигах.

Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже.

Диего Симеоне может возглавить сборную Аргентины.

"Зенит" назвал дортмундской "Боруссии" стоимость Сердара Азмуна.

Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль".

"Ахмат" хочет выкупить двух игроков "Спартака".

Тульский "Арсенал" готов избавиться от Комбарова и еще нескольких игроков.

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