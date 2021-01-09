"Спартак" согласовал трансфер хавбека ПСВ Хендрикса

Хавбек ПСВ Йоррит Хендрикс близок к переходу в "Спартак".

Как сообщает Voetbal International, 25-летний голландец станет игроком московского клуба не позднее понедельника, 11 января.

Отмечается, что Хендриксу осталось пройти медобследование, после чего будет подписан контракт. "Спартак" принял решение о трансфере футболиста в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что летом у него истекает соглашение с ПСВ.

В текущем сезоне Хендрикс провел 16 игр, однако результативными действиями не отличился.

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