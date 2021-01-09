ПСЖ подписал 17-летнего нападающего

Форвард "Дижона" Секу Янсане стал игроком ПСЖ.

Детали сделки не уточняются. Однако известно, что 17-летний француз заключил с парижанами контракт до лета 2023 года.

Отмечается, что это первый профессиональный контракт футболиста. Янсане будет играть за ПСЖ U-19.

После 18 туров ПСЖ идет в Лиге 1 на втором месте, отставая от лидирующего "Лиона" на 3 очка.

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