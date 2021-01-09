ПСЖ подписал 17-летнего нападающего
Форвард "Дижона" Секу Янсане стал игроком ПСЖ.
Детали сделки не уточняются. Однако известно, что 17-летний француз заключил с парижанами контракт до лета 2023 года.
Отмечается, что это первый профессиональный контракт футболиста. Янсане будет играть за ПСЖ U-19.
После 18 туров ПСЖ идет в Лиге 1 на втором месте, отставая от лидирующего "Лиона" на 3 очка.
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|Лион
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|Монпелье
|28
|40
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|Монако
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|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
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|Метц
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|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
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|19
|Амьен
|28
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|13