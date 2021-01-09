"Тоттенхэм" интересуется защитником "Реала"

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"Тоттенхэм" интересуется защитником "Реала"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Реала" Эдеру Милитао.

По сведениям AS, инициатором трансфера выступает наставник лондонского клуба Жозе Моуринью.

"Реал" приобрел Милитао в 2019 году за 50 миллионов евро. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов.

Соглашение Милитао с клубом действует до лета 2025 года. В текущем сезоне 22-летний бразилец принял участие в трех играх.

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