"Севилья" одолела "Реал Сосьедад" в матче с пятью голами
В рамках 18-го тура испанской Примеры "Севилья" одержала победу над "Реал Сосьедадом".
Оба клуба имеют по 30 очков. "Реал Сосьедад" идет пятым, однако у "Севильи" есть три игры в запасе.
"Севилья" - "Реал Сосьедад" 3:2
Голы: Эн-Несири, 4 - 1:0, Диего Карлос (аг), 5 - 1:1, Эн-Несири, 7 - 2:1, Исак, 14 - 2:2, Эн-Несири, 46 - 3:2
"Севилья": Буну, Кунде, Навас (Алеиш Видаль, 70), Диего Карлос, Акунья, Фернандо, Ракитич (Оскар Родригес, 85), Окампос (Васкес, 89), Жордан, Сусо (Мунир, 84), Эн-Несири (де Йонг, 89).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Горосабель, Саньян (Ле Норман, 46), Субельдия, Мерино, Гуриди (Барренечеа, 56), Порту (Янузай, 78), Субименди, Ойарсабаль (Лопес, 78), Исак.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14