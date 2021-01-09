"Севилья" одолела "Реал Сосьедад" в матче с пятью голами

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"Севилья" одолела "Реал Сосьедад" в матче с пятью голами

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Севилья" одержала победу над "Реал Сосьедадом".

Оба клуба имеют по 30 очков. "Реал Сосьедад" идет пятым, однако у "Севильи" есть три игры в запасе.

"Севилья" - "Реал Сосьедад" 3:2

Голы: Эн-Несири, 4 - 1:0, Диего Карлос (аг), 5 - 1:1, Эн-Несири, 7 - 2:1, Исак, 14 - 2:2, Эн-Несири, 46 - 3:2

"Севилья": Буну, Кунде, Навас (Алеиш Видаль, 70), Диего Карлос, Акунья, Фернандо, Ракитич (Оскар Родригес, 85), Окампос (Васкес, 89), Жордан, Сусо (Мунир, 84), Эн-Несири (де Йонг, 89).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Горосабель, Саньян (Ле Норман, 46), Субельдия, Мерино, Гуриди (Барренечеа, 56), Порту (Янузай, 78), Субименди, Ойарсабаль (Лопес, 78), Исак.

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