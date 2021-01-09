"Эвертон" в дополнительное время добыл путевку в 1/16 финала Кубка Англии

Теги эвертонротерхэм юнайтеднорвич ситимиллуол

"Эвертон" в дополнительное время добыл путевку в 1/16 финала Кубка Англии

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.

"Эвертон" - "Ротерхэм" 2:1

Голы: Тосун, 9 - 1:0, Олосунде, 56 - 1:1, Дукуре, 93 - 2:1

"Эвертон": Ольсен, Динь (Мина, 66), Годфри, Кин, Коулмэн, Андре Гомеш, Хамес (Нкунку, 95), Ивоби (Дукуре, 61), Дэвис (Сигурдссон, 66), Гордон (Бернард, 61), Тосун.


"Борэм Вуд" - "Миллуолл" 0:2

"Лутон" - "Рединг" 1:0

"Норвич" - "Ковентри" 2:0

"Ноттингэм Форест" - "Кардифф" 1:0

"Чорли" - "Дерби Каунти" 2:0

Читайте также: "Ливерпуль" без проблем обыграл "Астон Виллу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" поборется с "Локомотивом" за нападающего "Фиорентины"

"Зенит" поборется с "Локомотивом" за нападающего "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов