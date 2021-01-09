Агент Кокорина высказался об интересе итальянских клубов
Тимофей Бердышев, агент форварда "Спартака" Александра Кокорина, отреагировал на информацию о том, что в услугах его клиента заинтересованы итальянские клубы.
Ранее сообщалось, что интерес исходит от "Болоньи", "Ромы" и "Фиорентины". Однако никаких предложение не поступало.
"О каких-либо предложениях или интересе знает только "Спартак", мы на это не смотрели. Саша не намерен покидать "Спартак". Он пришел в клуб, чтобы продемонстрировать свой уровень и завоевывать трофеи.
Уход в другой клуб мы сейчас не рассматриваем. Если только "Спартак" готов будет расстаться с ним, тогда обсудим. Саша провел только полгода в клубе. Он пришел в "Спартак", чтобы приносить пользу", - заявил агент.
В этом сезоне на счету Кокорина два гола и один ассист в 10 играх.
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