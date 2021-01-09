"Зенит" поборется с "Локомотивом" за нападающего "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Кристиан Куаме попал в сферу интересов "Зенита".

По сведениям Viola News, борьбу за 23-летнего ивуарийца также ведут "Айнтрахт", "Верона" и "Торино". Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован "Локомотив".

Отмечается, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Куаме один забитый гол в 17 играх.

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