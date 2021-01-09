"Аталанта" Миранчука уверенно разобралась с "Беневенто"

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Аталанта" добыла выездную победу над "Беневенто".

Благодаря победе "Аталанта" сместила "Ювентус" с четвертой позиции, однако у "старой синьоры" есть игра в запасе. Отметим, что россиянин Алексей Миранчук появился на поле на 87-й минуте.

"Беневенто" - "Аталанта" 1:4

Голы: Иличич, 30 - 0:1, Сау, 50 - 1:1, Толои, 69 - 1:2, Сапата, 71 - 1:3, Муриэль, 86 - 1:4

"Беневенто": Монтипо, Барба, Фулон (Пастина, 46), Глик, Маджо, Дабо (Хетемай, 58), Скьяттарелла, Ионицэ (Дель Пинто, 80), Импрота, Лападула (Инсинье, 58), Сау (Ди Серио, 58).

"Аталанта": Голлини, Гозенс (Мэле, 73), Паломино, Ромеро, Хатебур, Пессина (Малиновский, 64), де Рон, Иличич (Миранчук, 87), Фройлер (Депаоли, 87), Толои, Сапата (Муриэль, 73).

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