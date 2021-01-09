"Аталанта" Миранчука уверенно разобралась с "Беневенто"
В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Аталанта" добыла выездную победу над "Беневенто".
Благодаря победе "Аталанта" сместила "Ювентус" с четвертой позиции, однако у "старой синьоры" есть игра в запасе. Отметим, что россиянин Алексей Миранчук появился на поле на 87-й минуте.
"Беневенто" - "Аталанта" 1:4
Голы: Иличич, 30 - 0:1, Сау, 50 - 1:1, Толои, 69 - 1:2, Сапата, 71 - 1:3, Муриэль, 86 - 1:4
"Беневенто": Монтипо, Барба, Фулон (Пастина, 46), Глик, Маджо, Дабо (Хетемай, 58), Скьяттарелла, Ионицэ (Дель Пинто, 80), Импрота, Лападула (Инсинье, 58), Сау (Ди Серио, 58).
"Аталанта": Голлини, Гозенс (Мэле, 73), Паломино, Ромеро, Хатебур, Пессина (Малиновский, 64), де Рон, Иличич (Миранчук, 87), Фройлер (Депаоли, 87), Толои, Сапата (Муриэль, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17