Матч "Осасуна" - "Реал" могут перенести на завтра
Матч 18-го тура испанской Примеры "Осасуна" - "Реал" могут перенести.
По сведениям As, всему виной сильный снегопад. Сотрудники стадиона "Осасуны" пытаются, но снегопад продолжает усиливаться. Хозяева надеются, что переноса матча не будет. В борьбе со снегом используют специальные греющие лампы.
Bello en cualquier circunstancia. El Sadar se pone a punto para el partido de esta noche gracias al trabajo de los empleados de #Osasuna. #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/yKwse5W08K— C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) January 9, 2021
Отмечается, что решение о судьбе поединка будет вскоре объявлено. Рассматривается вариант переноса игры на завтрашнее утро. ""Реал" предлагает провести матч на час позже. В свою очередь Ла Лига не хочет сдвигать время начала матча.
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|Команда
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|Эспаньол
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