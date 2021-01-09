Матч "Осасуна" - "Реал" могут перенести на завтра

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Матч "Осасуна" - "Реал" могут перенести на завтра

Матч 18-го тура испанской Примеры "Осасуна" - "Реал" могут перенести.

По сведениям As, всему виной сильный снегопад. Сотрудники стадиона "Осасуны" пытаются, но снегопад продолжает усиливаться. Хозяева надеются, что переноса матча не будет. В борьбе со снегом используют специальные греющие лампы.

Отмечается, что решение о судьбе поединка будет вскоре объявлено. Рассматривается вариант переноса игры на завтрашнее утро. ""Реал" предлагает провести матч на час позже. В свою очередь Ла Лига не хочет сдвигать время начала матча.

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