Матч "Осасуна" - "Реал" могут перенести на завтра

Матч 18-го тура испанской Примеры "Осасуна" - "Реал" могут перенести.

По сведениям As, всему виной сильный снегопад. Сотрудники стадиона "Осасуны" пытаются, но снегопад продолжает усиливаться. Хозяева надеются, что переноса матча не будет. В борьбе со снегом используют специальные греющие лампы.

Bello en cualquier circunstancia. El Sadar se pone a punto para el partido de esta noche gracias al trabajo de los empleados de #Osasuna. #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/yKwse5W08K — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) January 9, 2021

Отмечается, что решение о судьбе поединка будет вскоре объявлено. Рассматривается вариант переноса игры на завтрашнее утро. ""Реал" предлагает провести матч на час позже. В свою очередь Ла Лига не хочет сдвигать время начала матча.

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