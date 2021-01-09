"Челси" добавил в свой шорт-лист еще двух тренеров

"Челси" продолжает поиски нового тренера на замену Фрэнку Лэмпарду.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб добавил в свой шорт-лист Ральфа Рангника и Юлиана Нагельсманна.

Отмечается, что Нагельсманна смогут пригласить только летом, так как он не покинет "РБ Лейпциг" посреди сезона. Что касается Рангника, то 62-летний немец сейчас находится без работы.

Руководство "Челси" не спешит с отставкой Лэмпарда, однако будущее тренера уже может определиться в матче 19-го тура АПЛ против "Фулхэма".

После 17 туров "Челси" идет в АПЛ на девятом месте.

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