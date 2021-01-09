"Челси" добавил в свой шорт-лист еще двух тренеров

Теги челсиюлиан нагельсманнральф рангник

"Челси" добавил в свой шорт-лист еще двух тренеров

"Челси" продолжает поиски нового тренера на замену Фрэнку Лэмпарду.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб добавил в свой шорт-лист Ральфа Рангника и Юлиана Нагельсманна.

Отмечается, что Нагельсманна смогут пригласить только летом, так как он не покинет "РБ Лейпциг" посреди сезона. Что касается Рангника, то 62-летний немец сейчас находится без работы.

Руководство "Челси" не спешит с отставкой Лэмпарда, однако будущее тренера уже может определиться в матче 19-го тура АПЛ против "Фулхэма".

После 17 туров "Челси" идет в АПЛ на девятом месте.

Читайте также: "Челси" рассматривает четырёх кандидатов на замену Лэмпарду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси стал автором уникального достижения в Ла Лиге

Месси стал автором уникального достижения в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов