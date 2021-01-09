Диего Коста ведет переговоры с "Вулверхэмптоном"

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Диего Коста ведет переговоры с "Вулверхэмптоном"

Форвард Диего Коста может продолжить карьеру в "Вулверхэмптоне".

Как сообщает TribalFootball, "волки" ведут переговоры с 32-летним игроком, но стороны пока не могут согласовать финансовую сторону сделки.

Коста требует от клуба 277 тысяч евро в неделю, но "Вулверхэмптон" не сможет потянуть такую зарплату.

Напомним, что ранее Коста покинул "Атлетико" на правах свободного агента. В этом сезоне на его счету два гола в 7 матчах.

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