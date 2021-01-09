Журналист Карпов раскрыл детали контракта Хендрикса со "Спартаком"
Журналист Иван Карпов поделился деталями о контракте хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса со "Спартаком".
Сообщается, что стоимость сделки составит 500 тысяч евро. Если игрок два раза подряд сыграет в еврокубках, то ПСВ получит 150 тысяч в виде бонусов.
Что касается контракта, то Хендрикс заключит соглашение на 3,5 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон. Во втором сезоне зарплата увеличится до 1,5 миллиона евро.
Отмечается, что Хендрикс считается заменой Алексу Кралу, который вскоре должен покинуть клуб.
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