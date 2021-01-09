"Челси" намерен подписать Упамекано

"Челси" вступил в борьбу за защитника "РБ Лейпцига" Дайота Упамекано.

По сведениям Daily Mail, "синие" намерены перехватить 22-летнего игрока в летнее трансферное окно. Отметим, что летом клаусула Упамекано будет составлять 45 миллионов евро.

"Челси" намерен подписать молодого защитника на долгосрочную перспективу, так как летом клуб, скорее всего, покинут Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен и Фикайо Томори.

Напомним, что на Упамекано также претендуют "Арсенал", "Бавария", "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Упамекано провел 21 матч и забил один гол.

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