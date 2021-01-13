"Байер" объявил о покупке защитника "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Тиомти Фосу Менса стал игроком "Байера".
Как сообщает сайт немецкого клуба, 23-летний футболист подписал контракт до 2024 года. Стоимость сделки составила около двух миллионов евро. Игрок будет выступать под 24-м номером.
Фосу-Менса находился в структуре "МЮ" с 2014 года. В основной команде он дебютировал в 2016 году.
Всего голландец провел за "МЮ" 30 матчей и отметился одной голевой передачей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20