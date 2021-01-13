"Байер" объявил о покупке защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Байер" объявил о покупке защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Тиомти Фосу Менса стал игроком "Байера".

Как сообщает сайт немецкого клуба, 23-летний футболист подписал контракт до 2024 года. Стоимость сделки составила около двух миллионов евро. Игрок будет выступать под 24-м номером.

Фосу-Менса находился в структуре "МЮ" с 2014 года. В основной команде он дебютировал в 2016 году.

Всего голландец провел за "МЮ" 30 матчей и отметился одной голевой передачей.

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