"Спартак" не сможет досрочно вернуть Мирзова из аренды

Теги спартак москварезиуан мирзовхимки

"Спартак" не сможет досрочно вернуть Мирзова из аренды

"Спартак" не может досрочно прервать аренду хавбека Резиуана Мирзова.

По сведениям журналиста Ивана Карпова, в арендном соглашении нет пункта о досрочном возвращении игрока. Мирзов мог бы вернуться в "Спартак" в случае отказа от него "Химок", однако подмосковный клуб доволен игрой 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что на возвращении Мирзова настаивает тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

В этом сезоне Мирзов провел за "Химки" 8 игр, в которых забил четыре гола.

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