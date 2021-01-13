"Спартак" не сможет досрочно вернуть Мирзова из аренды

"Спартак" не может досрочно прервать аренду хавбека Резиуана Мирзова.

По сведениям журналиста Ивана Карпова, в арендном соглашении нет пункта о досрочном возвращении игрока. Мирзов мог бы вернуться в "Спартак" в случае отказа от него "Химок", однако подмосковный клуб доволен игрой 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что на возвращении Мирзова настаивает тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

В этом сезоне Мирзов провел за "Химки" 8 игр, в которых забил четыре гола.

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