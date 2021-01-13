Сёмин высказался о приглашении в клуб Евгения Савина

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал то, что он будет консультантом клуба Евгения Савина ФК "Красава".

"Это отличная идея! Я хочу помочь Жене. Хочется помочь молодым игрокам расти. Буду помогать и направлять ребят, пока мне все нравится. Идея моего приглашения принадлежит Савину. С моей стороны это все будет на добровольных началах. У Савина хорошая задумка, мне искренне хочется помочь", - заявил Семин.

Ранее сообщалось, что Савин намерен подать заявку на участие "Красава" в Олимп-ФНЛ в 2021 году.

Читайте также: Семин стал тренером-консультантом клуба Евгения Савина. | http://soccernews.ru