Сёмин высказался о приглашении в клуб Евгения Савина
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал то, что он будет консультантом клуба Евгения Савина ФК "Красава".
"Это отличная идея! Я хочу помочь Жене. Хочется помочь молодым игрокам расти. Буду помогать и направлять ребят, пока мне все нравится. Идея моего приглашения принадлежит Савину. С моей стороны это все будет на добровольных началах. У Савина хорошая задумка, мне искренне хочется помочь", - заявил Семин.
Ранее сообщалось, что Савин намерен подать заявку на участие "Красава" в Олимп-ФНЛ в 2021 году.
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