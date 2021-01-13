Бывшая девушка Роналду владеет клубом в Чили (фото модели Playboy)

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Бывшая девушка Роналду владеет клубом в Чили (фото модели Playboy)

Модель Playboy Даниэлла Чавес, бывшая девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, летом 2020 года приобрела чилийский клуб "Ранкагуа Сур".

На данный момент клуб выступает в четвертой лиге, однако у модели в планах вывод клуба в высшую лигу.

"Скоро "Ранкагуа" выйдет в высший дивизион. Это еще один вызов для меня, но приятный, потому что это мой город. Мы сделаем все возможное", - заявила Чавес.

Отметим, что Чавес заверяет, что переспала с португальцем в 2015 году, когда он состоял в отношениях с Ириной Шейк.

"Сначала Криштиану был очень застенчивым, однако когда осмелел, стал настоящим мужчиной, хотя и немного испуганным. Он любил меня, но дело было не в этом. Я просто хотела осуществить мечту и заняться с ним сексом. Меня увлекло его тело. Ему понравились мое лицо, моя грудь и тот факт, что он никогда не спал с моделью Playboy" - заявляла Чавес в интервью The Sun.

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