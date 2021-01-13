Бывшая девушка Роналду владеет клубом в Чили (фото модели Playboy)
Модель Playboy Даниэлла Чавес, бывшая девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, летом 2020 года приобрела чилийский клуб "Ранкагуа Сур".
На данный момент клуб выступает в четвертой лиге, однако у модели в планах вывод клуба в высшую лигу.
"Скоро "Ранкагуа" выйдет в высший дивизион. Это еще один вызов для меня, но приятный, потому что это мой город. Мы сделаем все возможное", - заявила Чавес.
Отметим, что Чавес заверяет, что переспала с португальцем в 2015 году, когда он состоял в отношениях с Ириной Шейк.
"Сначала Криштиану был очень застенчивым, однако когда осмелел, стал настоящим мужчиной, хотя и немного испуганным. Он любил меня, но дело было не в этом. Я просто хотела осуществить мечту и заняться с ним сексом. Меня увлекло его тело. Ему понравились мое лицо, моя грудь и тот факт, что он никогда не спал с моделью Playboy" - заявляла Чавес в интервью The Sun.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17