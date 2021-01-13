"Наполи" пробился в 1/4 финала Кубка Италии
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Наполи" одолел "Эмполи".
Таким образом, неаполитанцы пробились в четвертьфинал турнира.
"Наполи" - "Эмполи" 3:2
Голы: Ди Лоренцо, 18 - 1:0, Байрами, 33 - 1:1, Лосано, 38 - 2:1, Байрами, 68 - 2:2, Петанья, 76 - 3:2
"Наполи": Мерет, Гулям, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Лоботка (Зелиньски, 69), Элмаз (Фабиан Руис, 69), Лосано, Демме (Бакайоко, 88), Политано (Инсинье, 61), Петанья (Льоренте, 88).
"Эмполи": Фурлан, Казале, Вити, Терзич (Аслани, 85), Дзаппелла, Байрами (Бальданци, 85), Дамьяни, Оливьери (Ла Мантия, 72), Риччи, Ридер Матос (Морео, 62), Хаас (Камбьязо, 61).
Читайте также: "Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: "Атлетико" арендовал Муссу Дембеле
-
"Спартак" назвал дату медобследования Хендрикса
-
"Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии
-
Месси может не сыграть в 1/2 финала Суперкубка Испании
-
Лапорта рассказал, что "Барселона" могла подписать Роналду в 2003 году
Лента новостей
-
ЦСКА сделал предложение по сенегальскому вингеру
-
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Брайтон"
-
Куман уверен, что "Барса" подпишет трех игроков летом, однако Гарсию он хотел бы купить зимой
-
"Спартак" объявил список футболистов на сборы в ОАЭ
-
"Барселона" договорилась с Эриком Гарсией. Для переговоров с "Манчестер Сити" нужно одобрение от кандидатов в президенты
-
"Лион" бесплатно подписал Слимани
-
Официально: "Атлетико" арендовал Муссу Дембеле
-
"Наполи" пробился в 1/4 финала Кубка Италии
-
Бывшая девушка Роналду владеет клубом в Чили (фото модели Playboy)
-
Сёмин высказался о приглашении в клуб Евгения Савина
-
"Спартак" не сможет досрочно вернуть Мирзова из аренды
-
"Байер" объявил о покупке защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" назвал дату медобследования Хендрикса
-
Хосеп Гвардиола: "Попросил игроков меньше бегать во время матчей"
-
"Манчестер Сити" нарушил правила АПЛ
-
"Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии
-
Агент Гурцкая: "Конте просил 100 миллионов на усиление состава "Спартака""
-
"Манчестер Юнайтед" не будет подписывать Рамоса
-
Футболисты "Спартака" прошли медосмотр перед сборами в ОАЭ
-
2
Месси может не сыграть в 1/2 финала Суперкубка Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17