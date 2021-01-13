"Наполи" пробился в 1/4 финала Кубка Италии

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"Наполи" пробился в 1/4 финала Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Наполи" одолел "Эмполи".

Таким образом, неаполитанцы пробились в четвертьфинал турнира.

"Наполи" - "Эмполи" 3:2

Голы: Ди Лоренцо, 18 - 1:0, Байрами, 33 - 1:1, Лосано, 38 - 2:1, Байрами, 68 - 2:2, Петанья, 76 - 3:2

"Наполи": Мерет, Гулям, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Лоботка (Зелиньски, 69), Элмаз (Фабиан Руис, 69), Лосано, Демме (Бакайоко, 88), Политано (Инсинье, 61), Петанья (Льоренте, 88).

"Эмполи": Фурлан, Казале, Вити, Терзич (Аслани, 85), Дзаппелла, Байрами (Бальданци, 85), Дамьяни, Оливьери (Ла Мантия, 72), Риччи, Ридер Матос (Морео, 62), Хаас (Камбьязо, 61).    

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