"Лион" бесплатно подписал Слимани
Форвард "Лестера" Ислам Слимани стал игроком "Лиона".
Как сообщает сайт "ткачей", 32-летний футболист перебрался в клуб совершенно бесплатно и подписал соглашение до 2022 года. Отметим, что алжирец был подписан на замену Муссы Дембеле, который ушел в аренду в "Атлетико".
В прошлом сезоне Слимани находился в аренде в "Монако", где забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 19 матчах.
В текущем сезоне Слимани провел за "Лестер" всего одну игру.
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