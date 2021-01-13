"Лион" бесплатно подписал Слимани

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"Лион" бесплатно подписал Слимани

Форвард "Лестера" Ислам Слимани стал игроком "Лиона".

Как сообщает сайт "ткачей", 32-летний футболист перебрался в клуб совершенно бесплатно и подписал соглашение до 2022 года. Отметим, что алжирец был подписан на замену Муссы Дембеле, который ушел в аренду в "Атлетико".

В прошлом сезоне Слимани находился в аренде в "Монако", где забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 19 матчах.

В текущем сезоне Слимани провел за "Лестер" всего одну игру.

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