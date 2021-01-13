"Барселона" договорилась с Эриком Гарсией. Для переговоров с "Манчестер Сити" нужно одобрение от кандидатов в президенты

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"Барселона" договорилась с Эриком Гарсией. Для переговоров с "Манчестер Сити" нужно одобрение от кандидатов в президенты

Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия может перейти в "Барселону" в январе.

Как сообщает Goal.com, каталонцы согласовали условия контракта с 20-летним испанцем. Однако для того, чтобы начать переговоры с "Манчестер Сити", исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс должен получить одобрение всех четверых кандидатов в президенты клуба.

Отмечается, что "Барса" готова заплатить за футболиста 5 миллионов евро. Напомним, что контракт игрока с "Сити" истекает ближайшим летом.

В текущем сезоне Гарсия принял участие в семи матчах, но результативными действиями не отличился.

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