"Спартак" объявил список футболистов на сборы в ОАЭ

"Спартак" объявил список футболистов, которые примут участие на сборах команды в ОАЭ.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Артeм Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов;

Полузащитники: Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов;

Нападающие: Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Педро Роша.

Отметим, что пост в твиттере подписан словами: "Ждем кое-кого еще". Возможно, речь идет о потенциальном новичке команды Йоррите Хендриксе из ПСВ.

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