Куман уверен, что "Барса" подпишет трех игроков летом, однако Гарсию он хотел бы купить зимой

Теги барселонарональд куманэрик гарсияджорджиньо вейналдуммемфис депай

Куман уверен, что "Барса" подпишет трех игроков летом, однако Гарсию он хотел бы купить зимой

Наставник "Барселоны" Рональд Куман хочет, чтобы руководство подписало новых футболистов.

По сведениям Mundo Deportivo, голландец уверен, что летом 2021 года клуб заполучит трех свободных агентов - защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию, полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума и нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

Однако Куман предпочел бы, чтобы "Барса" приобрела Гарсию в январе.

После 18 туров "Барса" идет в Примере на третьем месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 7 очков.

Читайте также: "Барселона" договорилась с Эриком Гарсией. Для переговоров с "Манчестер Сити" нужно одобрение от кандидатов в президенты. | http://soccernews.ru
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