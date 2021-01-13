Куман уверен, что "Барса" подпишет трех игроков летом, однако Гарсию он хотел бы купить зимой
Наставник "Барселоны" Рональд Куман хочет, чтобы руководство подписало новых футболистов.
По сведениям Mundo Deportivo, голландец уверен, что летом 2021 года клуб заполучит трех свободных агентов - защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию, полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума и нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.
Однако Куман предпочел бы, чтобы "Барса" приобрела Гарсию в январе.
После 18 туров "Барса" идет в Примере на третьем месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 7 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14