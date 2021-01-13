"Манчестер Сити" минимально обыграл "Брайтон"

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"Манчестер Сити" минимально обыграл "Брайтон"

В перенесенном матче 18-го тура АПЛ "Манчестер Сити" переиграл "Брайтон".

"Горожане" идет в чемпионате на третьем месте, отставая от лидирующего "МЮ" на 4 очка.

"Манчестер Сити" - "Брайтон" 1:0

Гол: Фоден, 44 - 1:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне, Гюндоган, Фоден (Стерлинг, 82), Бернарду Силва, Марез (Габриэл Жезус, 67), Родри.

"Брайтон": Санчес, Велтман, Уайт, Уэбстер, Бернардо, Троссард (Хадра, 86), Проппер (Марч, 68), Данк, Мак Аллистер, Берн, Тау (Мопе, 68).

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