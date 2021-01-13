"Манчестер Сити" минимально обыграл "Брайтон"
В перенесенном матче 18-го тура АПЛ "Манчестер Сити" переиграл "Брайтон".
"Горожане" идет в чемпионате на третьем месте, отставая от лидирующего "МЮ" на 4 очка.
"Манчестер Сити" - "Брайтон" 1:0
Гол: Фоден, 44 - 1:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне, Гюндоган, Фоден (Стерлинг, 82), Бернарду Силва, Марез (Габриэл Жезус, 67), Родри.
"Брайтон": Санчес, Велтман, Уайт, Уэбстер, Бернардо, Троссард (Хадра, 86), Проппер (Марч, 68), Данк, Мак Аллистер, Берн, Тау (Мопе, 68).
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" с трудом победил "Бернли", благодаря голу Погба. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: "Атлетико" арендовал Муссу Дембеле
-
"Спартак" назвал дату медобследования Хендрикса
-
"Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии
-
Месси может не сыграть в 1/2 финала Суперкубка Испании
-
Лапорта рассказал, что "Барселона" могла подписать Роналду в 2003 году
Лента новостей
-
ЦСКА сделал предложение по сенегальскому вингеру
-
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Брайтон"
-
Куман уверен, что "Барса" подпишет трех игроков летом, однако Гарсию он хотел бы купить зимой
-
"Спартак" объявил список футболистов на сборы в ОАЭ
-
"Барселона" договорилась с Эриком Гарсией. Для переговоров с "Манчестер Сити" нужно одобрение от кандидатов в президенты
-
"Лион" бесплатно подписал Слимани
-
Официально: "Атлетико" арендовал Муссу Дембеле
-
"Наполи" пробился в 1/4 финала Кубка Италии
-
Бывшая девушка Роналду владеет клубом в Чили (фото модели Playboy)
-
Сёмин высказался о приглашении в клуб Евгения Савина
-
"Спартак" не сможет досрочно вернуть Мирзова из аренды
-
"Байер" объявил о покупке защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" назвал дату медобследования Хендрикса
-
Хосеп Гвардиола: "Попросил игроков меньше бегать во время матчей"
-
"Манчестер Сити" нарушил правила АПЛ
-
"Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии
-
Агент Гурцкая: "Конте просил 100 миллионов на усиление состава "Спартака""
-
"Манчестер Юнайтед" не будет подписывать Рамоса
-
Футболисты "Спартака" прошли медосмотр перед сборами в ОАЭ
-
2
Месси может не сыграть в 1/2 финала Суперкубка Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18