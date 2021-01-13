ЦСКА сделал предложение по сенегальскому вингеру
ЦСКА ведет переговоры по вингеру "Фатих Карагюмрюк" Алассану Ндао.
По сведениям Ajansspor, "армейцы" готовы заплатить за 24-летнего сенегальца 3 миллиона евро, но турецкий клуб требует не менее 5 миллионов евро.
Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года.
В этом сезоне на счету Ндао четыре гола и четыре ассиста в 18 матчах.
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