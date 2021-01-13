Миранчук сыграет против "Кальяри" в матче Кубка Италии

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал комментарии о предстоящей игре Кубка Италии против "Кальяри".

"Нам нужна ротация, так как за 10 дней нам предстоит провести 4 игры. Спортьелло займет место в воротах, да и в целом мы задействуем футболистов, которые играли не так часто, включая Мэле и Алексея Миранчука", - приводит слова Гасперини ANSA.

Поединок между "Аталантой" и "Кальяри" в рамках 1/8 финала кубка состоится завтра, 14 января, в 23:15 (мск).

Миранчук провел за "Аталанту" 10 матчей и забил два гола.

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