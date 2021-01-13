Журналист Фальк назвал пять кандидатов на пост тренера "Челси"

Руководство "Челси" рассматривает пять кандидатов на замену тренеру Фрэнку Лэмпарду.

"В шорт-лист клуба попали Томас Тухель, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджерс, Ральф Хазенхюттль и Юлиан Нагельсман", - написал журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

Напомним, что Лэмпард возглавляет лондонский клуб с 2019 года.

После 17 туров "Челси" занимает в АПЛ девятое место. В 1/8 финала Лиги Чемпионов "синие" встретятся с "Атлетико".

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