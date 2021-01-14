"Ювентус" объявил об аренде 19-летнего француза

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"Ювентус" объявил об аренде 19-летнего француза

Хавбек "Нанта" Абдулайе Дабо перешел в "Ювентус".

Как сообщает сайт клуба, "старая синьора" арендовала 19-летнего француза до конца с правом выкупа. Отмечается, что Дабо будет играть за вторую команду туринцев.

Контракт футболиста с "Нантом" истекает летом 2022 года. В этом сезоне Дабо принял участие в двух матчах.

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