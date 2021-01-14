"Барселона" в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" и вышла в финал Суперкубка Испании

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"Барселона" в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" и вышла в финал Суперкубка Испании

В полуфинале Суперкубка Испании "Барселона" одолела "Реал Сосьедад".

Основное время завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались каталонцы.

Второй финалист турнира определится в матче "Реал" - "Атлетик".

"Реал Сосьедад" - "Барселона" 1:1, по пенальти - 2:3

Голы: де Йонг, 39 - 0:1, Ойарсабаль (пен), 51 - 1:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Ле Норман, Горосабель (Сальдуа, 90; Баутиста, 120), Субельдия, Мерино, Гуриди (Барренечеа, 81), Порту (Янузай, 103), Гевара (Субименди, 105), Ойарсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 90).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Араухо, Мингеса (Фирпо, 114), де Йонг, Бускетс (Пуч, 90), Педри (Пьянич, 90), Дембеле, Гризманн, Брэйтуэйт (Тринкау, 78).

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