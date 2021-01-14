"Барселона" в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" и вышла в финал Суперкубка Испании
В полуфинале Суперкубка Испании "Барселона" одолела "Реал Сосьедад".
Основное время завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались каталонцы.
Второй финалист турнира определится в матче "Реал" - "Атлетик".
"Реал Сосьедад" - "Барселона" 1:1, по пенальти - 2:3
Голы: де Йонг, 39 - 0:1, Ойарсабаль (пен), 51 - 1:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Ле Норман, Горосабель (Сальдуа, 90; Баутиста, 120), Субельдия, Мерино, Гуриди (Барренечеа, 81), Порту (Янузай, 103), Гевара (Субименди, 105), Ойарсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 90).
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Араухо, Мингеса (Фирпо, 114), де Йонг, Бускетс (Пуч, 90), Педри (Пьянич, 90), Дембеле, Гризманн, Брэйтуэйт (Тринкау, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14