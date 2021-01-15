Неймар рассказал о своем главном достоинстве

Форвард ПСЖ Неймар назвал свое главное достоинство.

"Я считаю себя храбрым человеком, мужество - мое главное достоинство. Сейчас трудно предположить, что люди видят во мне, ранее, в детском возрасте это было намного проще. Я всегда выделялся среди сверстников, играл за старших ребят. Из-за этого и стал популярным в родном городе", - приводит слова Неймара Gaffer.

В текущем сезоне Неймар сыграл 13 матчей, в которых отметился 10 голами и тремя ассистами.

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