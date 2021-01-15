Жена Месси показала свою тренировку по боксу

Антонелла Рокуццо, жена капитана "Барселоны" Лионеля Месси, начала заниматься боксом.

Супруга аргентинца уже занимается на протяжении месяца. В своем инстаграме она опубликовала кадры с тренировки.

"Я начала месяц назад и все еще учусь. Мне нравится", - подписала видео Антонелла.

Напомним, что Месси и Рокуццо поженились в 2017 году. Пара воспитывает троих детей - сыновья Тьяго, Матео и Чиро.

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