Жена Месси показала свою тренировку по боксу
Антонелла Рокуццо, жена капитана "Барселоны" Лионеля Месси, начала заниматься боксом.
Супруга аргентинца уже занимается на протяжении месяца. В своем инстаграме она опубликовала кадры с тренировки.
¡ Qué buen golpe de Antonela Roccuzzo!— Boxeo Telemundo (@BoxeoTelemundo) January 14, 2021
Parece que el fútbol no es el único que se disfruta en casa de #Messi
(Vía | stories | antonelaroccuzzo)#leomessi #antonelaroccuzzo #messi #barcelona #fcbarcelona #barca #laliga #box #boxing #boxeo pic.twitter.com/csvRFzcTjC
"Я начала месяц назад и все еще учусь. Мне нравится", - подписала видео Антонелла.
Напомним, что Месси и Рокуццо поженились в 2017 году. Пара воспитывает троих детей - сыновья Тьяго, Матео и Чиро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14