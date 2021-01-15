Жена Месси показала свою тренировку по боксу

Теги барселоналионель месси

Жена Месси показала свою тренировку по боксу

Антонелла Рокуццо, жена капитана "Барселоны" Лионеля Месси, начала заниматься боксом.

Супруга аргентинца уже занимается на протяжении месяца. В своем инстаграме она опубликовала кадры с тренировки.

"Я начала месяц назад и все еще учусь. Мне нравится", - подписала видео Антонелла.

Напомним, что Месси и Рокуццо поженились в 2017 году. Пара воспитывает троих детей - сыновья Тьяго, Матео и Чиро.

Читайте также: Месси рискует пропустить ещё три матча "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" - об Алексее Миранчуке: "Мастер дебютов"

"Аталанта" - об Алексее Миранчуке: "Мастер дебютов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов