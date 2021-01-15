Защитник "Интера" Бастони: "Как остановить Роналду? Если бы я знал"

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Защитник "Интера" Бастони: "Как остановить Роналду? Если бы я знал"

Защитник "Интера" Алессандро Бастони дал комментарии о предстоящей игре против "Ювентуса".

"Ювентус" становился чемпионом на протяжении многих лет. Однако наш путь к чемпионству начался с приходом Конте в прошлом году. Мы хотим развиваться. Сделаем все возможное для того, чтобы поставить "Ювентус" в затруднительное положение.

Безусловно, "Ювентус" фаворит в борьбе за чемпионство, так как они доминируют не один год. Как остановить Криштиану Роналду? Если бы я знал", - приводит слова Бастони Tuttosport.

Поединок между "Интером" и "Ювентусом" состоится 17 января.

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