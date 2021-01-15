Алексей Миранчук получил в Италии новое прозвище

В Италии придумали новое прозвище для российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Алексей Миранчук отметился хотя бы одним голом за "Аталанту" во всех турнирах текущего сезона, в которых принимал участие: Лига Чемпионов - через 8 минут после выхода на поле; Серия А - спустя 20 минут; Кубок Италии - спустя 43 минуты. Матрёшка", - говорится в сообщении OptaPaolo.

Напомним, что "Аталанта" приобрела Миранчука летом 2020 года за 14,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Миранчука три гола в 11 играх.

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