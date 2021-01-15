Почеттино заболел коронавирусом

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Почеттино заболел коронавирусом

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино заразился коронавирусом.

Как сообщает твиттер парижан, 48-летний аргентинец отправился на карантин. Руководить клубом в завтрашней игре против "Анжера" будут его ассистенты Хесус Перес и Мигель Д’Агостино.

Напомним, что Почеттино возглавил ПСЖ 2 января 2021 года. 14 января клуб под его руководством завоевал Суперкубок Франции.

После 19 туров ПСЖ идет в Лиге 1 на втором месте, отставая от "Лиона" на одно очко.

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