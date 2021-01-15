Почеттино заболел коронавирусом
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино заразился коронавирусом.
Как сообщает твиттер парижан, 48-летний аргентинец отправился на карантин. Руководить клубом в завтрашней игре против "Анжера" будут его ассистенты Хесус Перес и Мигель Д’Агостино.
Напомним, что Почеттино возглавил ПСЖ 2 января 2021 года. 14 января клуб под его руководством завоевал Суперкубок Франции.
После 19 туров ПСЖ идет в Лиге 1 на втором месте, отставая от "Лиона" на одно очко.
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Месси пропустил сегодняшнюю тренировку "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13