"Арсенал" может переманить тренера "Вулверхэмптона"
Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту может сменить Микеля Артету в "Арсенале".
Как сообщает The Sun, "канониры" уже контактировали с агентом тренера Жорже Мендешем.
Нуну возглавляет "волков" с 2017 года. Под его руководством клуб выиграл Чемпионшип.
Артета тренирует "Арсенал" с декабря 2019 года. При нем "канониры" выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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