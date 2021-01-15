"Арсенал" может переманить тренера "Вулверхэмптона"

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту может сменить Микеля Артету в "Арсенале".

Как сообщает The Sun, "канониры" уже контактировали с агентом тренера Жорже Мендешем.

Нуну возглавляет "волков" с 2017 года. Под его руководством клуб выиграл Чемпионшип.

Артета тренирует "Арсенал" с декабря 2019 года. При нем "канониры" выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.

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