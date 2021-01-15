Футболисты сборной России прошли проверку на знание молодежного сленга

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, в котором футболистов национальной команды проверили на знание молодежного сленга.

Ближайший матч сборной России в рамках квалификации к ЧМ-2022 пройдет в марте.

Напомним, что в 2020 году россияне не смогли выиграть группу в Лиге Наций.

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