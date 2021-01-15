Линекер отреагировал на завершение карьеры Руни

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Линекер отреагировал на завершение карьеры Руни

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер не оставил без внимания то, что Уэйн Руни завершил карьеру футболиста.

"Один из наших величайших футболистов всех времен завершил карьеру. Для любого футболиста это сложный момент, однако Руни построил поистине замечательную карьеру. Надеюсь, он добьется успеха вне поля с "Дерби Каунти". Удачи", - написал Линекер в твиттере.

Позже к его записи появился комментарий: "Руни переставал играть каждый раз, когда Англия выходила на большой турнир".

"Серьезно? Он отлично выступил на Евро-2004 в Португалии. По моему мнению, Англия выиграла бы турнир, если бы Руни не получил повреждение", - ответил Линекер.

За свою карьеру Руни провел за сборную Англии 120 игр, в которых забил 53 гола.

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